Потерпевший по делу Битмамы попался на банковских махинациях

В Москве задержан бизнесмен Гагик Гулакян, по заявлению которого ранее возбудили уголовное дело в отношении криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Теперь самому потерпевшему инкриминируют незаконную банковскую деятельность.

В правоохранительных органах, уголовное дело в отношении бизнесмена Гагика Гулакяна было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности московских и областных силовиков.

«После проведения с бизнесменом следственных действий он был задержан по обвинению в незаконной банковской деятельности», — сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте предпринимателя. Ему вменяется организация незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Напомним, в июне прошлого года блогерша Валерия Федякина (Битмама) была осуждена на семь лет за крупное мошенничество: она привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли от вложений в криптовалюту, но присваивала деньги. С момента ареста в сентябре 2023 года она находится под стражей, в СИЗО родила ребёнка. Московский суд оставил её под стражей, несмотря на недавние роды. Адвокат заявила о намерении обжаловать меру пресечения и готова предоставить жильё в случае домашнего ареста. Сейчас Федякина и её двухлетняя дочь содержатся в изоляторе.