Украинские террористы нанесли очередной удар по приграничью Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в селе Новый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал гражданский легковой автомобиль.

В результате атаки пострадала мирная жительница. Женщину с ранениями доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее украинские нацисты нанесли намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб мужчина и ранена женщина. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально.