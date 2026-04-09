Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 20:47

Мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские террористы нанесли очередной удар по приграничью Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в селе Новый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал гражданский легковой автомобиль.

В результате атаки пострадала мирная жительница. Женщину с ранениями доставили в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область
Боец «Орлана» погиб и двое ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

Ранее украинские нацисты нанесли намеренный и подлый удар из РСЗО по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. В результате погиб мужчина и ранена женщина. Власти пообещали поддержать пострадавших, в том числе материально.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar