Красные галстуки не вернутся: Почему попытка возобновить СССР-практики сегодня не сработает

В России вновь обсуждают возможное возвращение элементов советской системы воспитания — пионерии, октябрят и комсомола. Однако не все парламентарии поддерживают такую идею. Депутат Госдумы Юлия Дрожжина заявила в беседе с Life.ru, что возвращать обязательные форматы по советскому образцу сегодня не нужно.

Подростки и студенты быстро понимают, где есть реальный смысл, а где — только форма. Недостаточно просто вернуть знакомый формат: любая система должна быть современной, живой и органично встроенной в жизнь молодых людей. Юлия Дрожжина Депутат Государственной Думы

Парламентарий отметила, что в России уже существуют современные площадки для развития молодёжи. В частности, «Движение первых», где школьники участвуют в патриотических, творческих и социальных проектах и пробуют себя в разных ролях.

Ещё один пример — Российские студенческие отряды, которые объединяют молодёжь по всей стране. Участники могут бесплатно получить рабочую профессию, поехать на трудовые проекты в разные регионы, заработать первые деньги и приобрести опыт командной работы. По словам Дрожжиной, это движение уходит корнями в советское прошлое, но при этом успешно адаптировано к современным условиям.

«Главное, что ребята идут туда не по принуждению, а по собственному желанию. Поэтому сегодня нет задачи буквально копировать прошлое — важно развивать и делать доступнее то, что уже работает. У молодёжи должен быть выбор, возможность проявить себя и понятная среда для роста», — резюмировала депутат.

