«Молодёжь должна знать»: В России придумали, как разжечь в школьниках страсть к космосу

Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет «астрономия». Потому что сейчас астрономия изучается в рамках уроков физики. Это сжатый курс. Нужно, чтобы старшеклассники знакомились детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Зачем убрали этот курс — не очень понятно.