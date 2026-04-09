Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 апреля, 17:11

«Молодёжь должна знать»: В России придумали, как разжечь в школьниках страсть к космосу

Депутат Ким предложила вернуть астрономию в школы отдельным предметом

Обложка © Gemini Nano Banana

В России необходимо вернуть астрономию в школы в качестве отдельного предмета, чтобы воспитать поколение молодых людей, горящих мечтой о космосе. Такое мнение в беседе с Life.ru на полях Российского космического форума высказала депутат Госдумы Марина Ким.

Депутат Марина Ким о возвращении уроков астрономии в школьную программу. Видео © Life.ru

Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет «астрономия». Потому что сейчас астрономия изучается в рамках уроков физики. Это сжатый курс. Нужно, чтобы старшеклассники знакомились детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Зачем убрали этот курс — не очень понятно.

Марина Ким

Депутат Государственной думы

Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет «астрономия». Потому что сейчас астрономия изучается в рамках уроков физики. Это сжатый курс. Нужно, чтобы старшеклассники знакомились детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Зачем убрали этот курс — не очень понятно.
Мы сегодня говорили о важном для государства лайфхаке: как сделать так, чтобы у нас родилось новое поколение Гагариных и Циолковских? Я считаю, что для этого нужно вернуть в школы отдельный предмет «астрономия». Потому что сейчас астрономия изучается в рамках уроков физики. Это сжатый курс. Нужно, чтобы старшеклассники знакомились детально с ближним и с дальним космосом так, как это было в советское время. Зачем убрали этот курс — не очень понятно.

Ким отметила, что космос давно перестал быть чем-то далёким. Он окружает человека повсюду: биотехнологии, биоинженерия, современная медицина, связь, навигация, искусственный интеллект — всё это уже космические технологии. А Россия, напомнила депутат, не только первой запустила человека в космос, но и совсем скоро станет первой страной, запустившей за пределы Земли ядерную энергию, — беспрецедентный прорыв.

«Наша молодёжь должна быть этим увлечена и должна всё это знать», — добавила наша собеседница.

Она предложила дополнить принятую недавно космическую стратегию пунктом о создании полноценной коммуникационной стратегии, направленной на молодёжь. Просвещать детей о космосе нужно новыми форматами в понятных для них соцсетях и роликах, а не полагаться только на былые заслуги. Тем более, резюмировала депутат, такой запрос у юного поколения уже есть.

Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°
Ты окажешься у самой ракеты: Life.ru показал запуск с Байконура в формате 360°

А глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил журналистам, что его госкорпорация вместе с «Роскосмосом» под научным руководством Курчатовского института трудится над созданием ядерной двигательной установки мощностью в мегаватт. В основе этой работы лежат национальный проект «Космос» и федеральный проект «Космический атом».

