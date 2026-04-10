Мишустин: Правительство выделило регионам ₽10 млрд на IT в медицине

Правительство России направит 10 млрд рублей на развитие цифровых технологий в здравоохранении. Средства получат 84 региона страны. Деньги пойдут на модернизацию медицинских информационных систем. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.

Глава правительства отметил, что электронный документооборот будут внедрять с применением технологий искусственного интеллекта.

«За счёт этих средств продолжим налаживать взаимодействие всех медицинских информационных систем», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что сервисы станут доступны в личном кабинете на «Госуслугах». Там можно записаться на приём, вызвать врача на дом, оформить больничный, получить направление на реабилитацию или электронный рецепт. Подобными возможностями пользуются более трети граждан, уточнил Мишустин.

Он выразил надежду, что эти меры повысят эффективность системы здравоохранения. Административная нагрузка на врачей снизится. Пациенты будут получать помощь быстрее — повсеместно.

Ранее в России запустили масштабную акцию «Цифровой диктант». Она пройдёт до 14 апреля этого года и охватит все 89 субъектов. Акция проходит в онлайн-формате — участие бесплатное.