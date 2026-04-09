Врачи тонут в бумагах: В России хотят установить жёсткий лимит на отчёты в больницах
В Госдуме предложили жёстко ограничить время, которое врачи тратят на заполнение документов. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Каплан Панеш, комментируя в беседе с Life.ru поручение президента Владимира Путина сократить бюрократическую нагрузку в медицине.
«Представьте: врач, который должен лечить людей, проводит четверть своего рабочего времени за бумагами», — заявил парламентарий.
По его словам, медики тратят до десяти часов в неделю на отчётность, а на одного специалиста приходится до 167 различных форм. Многие документы дублируют друг друга или вообще уже устарели, из-за чего врачи вынуждены повторно вносить одни и те же данные.
Ситуация может усложниться с 1 сентября 2026 года: вступают новые правила ведения электронной меддокументации. Документы нужно будет передавать в федеральный реестр в течение суток, а исправления оформлять отдельно с электронной подписью.
Депутат предложил провести «документационную гильотину» — пересмотреть весь перечень отчётности, оставить только критически важные формы, создать единую цифровую платформу и установить лимит: не более 1–2 часов в день на бумаги.
Проблема, по его словам, выходит за рамки комфорта врачей: из-за перегрузки снижается качество помощи, растёт риск ошибок и выгорания, а пациенты получают меньше внимания. В Госдуме намерены обсудить инициативу с участием врачей, Минздрава и страховых компаний — чтобы определить, какие документы действительно необходимы, а какие можно отменить.
