Врачи тонут в бумагах: В России хотят установить жёсткий лимит на отчёты в больницах

В Госдуме предложили жёстко ограничить время, которое врачи тратят на заполнение документов. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Каплан Панеш, комментируя в беседе с Life.ru поручение президента Владимира Путина сократить бюрократическую нагрузку в медицине.

«Представьте: врач, который должен лечить людей, проводит четверть своего рабочего времени за бумагами», — заявил парламентарий.

По его словам, медики тратят до десяти часов в неделю на отчётность, а на одного специалиста приходится до 167 различных форм. Многие документы дублируют друг друга или вообще уже устарели, из-за чего врачи вынуждены повторно вносить одни и те же данные.

Ситуация может усложниться с 1 сентября 2026 года: вступают новые правила ведения электронной меддокументации. Документы нужно будет передавать в федеральный реестр в течение суток, а исправления оформлять отдельно с электронной подписью.

Депутат предложил провести «документационную гильотину» — пересмотреть весь перечень отчётности, оставить только критически важные формы, создать единую цифровую платформу и установить лимит: не более 1–2 часов в день на бумаги.

Проблема, по его словам, выходит за рамки комфорта врачей: из-за перегрузки снижается качество помощи, растёт риск ошибок и выгорания, а пациенты получают меньше внимания. В Госдуме намерены обсудить инициативу с участием врачей, Минздрава и страховых компаний — чтобы определить, какие документы действительно необходимы, а какие можно отменить.

Ранее Владимир Путин дал поручение, касающееся работы женских консультаций: их доступность в регионах не должна снижаться. Президент дал такое поручение по итогам совещания с правительством. Ответственные за исполнение — главы регионов, которые должны проконтролировать мероприятия на местах.