Путин поручил сохранить доступность женских консультаций в регионах

Владимир Путин дал поручение, касающееся работы женских консультаций: их доступность в регионах не должна снижаться. Такое распоряжение президент сформулировал по итогам состоявшегося совещания с членами правительства.

Документ предписывает рекомендовать региональным исполнительным органам власти действовать совместно с комиссией Госсовета в рамках направления «Продолжительная и активная жизнь», а именно — принять меры для недопущения падения доступности женских консультаций, сделав особый акцент на небольших городских поселениях и сельских территориях.

В качестве ответственных за исполнение данного поручения назначены главы регионов. Именно на них возлагается обязанность проконтролировать выполнение всех необходимых мероприятий на местах. Кроме того, руководители субъектов Федерации должны будут представить отчёт о проделанной работе и достигнутых результатах. Крайний срок, установленный для предоставления этого доклада, — 1 ноября 2026 года.

Ранее в Подмосковье сообщалось о запуске бесплатной диагностики на вирус папилломы человека для женщин. Обследование доступно в женских консультациях в рамках репродуктивной диспансеризации для жительниц региона в возрасте от 21 до 49 лет.