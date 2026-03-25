Роднина заявила, что соцпрограммы в России вызывают зависть за рубежом

Социальные программы в России выгодно выделяются на фоне зарубежных систем. Такое мнение Sport24 выразила трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина.

«В чём иностранцы могут нам завидовать? Наверное, нашим очень большим социальным программам. Ни одна страна мира не имеет таких программ поддержки населения», — сказала она.

По словам Родниной, в других государствах меры поддержки также существуют, однако их объём значительно меньше. Она отметила, что в России особое внимание уделяется материнству, пожилым людям и молодёжи. Депутат подчеркнула, что доступ к образованию и социальным гарантиям в РФ выстроен шире, чем во многих странах.

Отдельно она обратила внимание на пенсионные системы за рубежом. В ряде государств возраст выхода на пенсию, как указала Роднина, существенно выше, чем в России. В качестве примера она привела США, где пенсия для мужчин и женщин начинается примерно с 72 лет.

