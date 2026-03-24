Пенсионерам в России предложили выдавать сертификат на такси для поездки к врачу

Россиян старше 70 лет следует обеспечить льготными поездками на такси к врачу. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, слова которого передаёт RT.

По словам парламентария, для пожилых людей главная проблема — не запись к специалисту, а возможность до него добраться. Ограниченная мобильность, отсутствие личного транспорта и трудности с общественным транспортом часто приводят к пропуску приёмов и позднему обращению за помощью.

В связи с этим депутат предлагает запустить программу «Такси к врачу 70+» и предоставлять гражданам старшего возраста персональные транспортные сертификаты с ежемесячным лимитом поездок.

«Суть инициативы заключается в предоставлении гражданам старше 70 лет персонального транспортного сертификата с установленным лимитом поездок в месяц. Сертификат представляет собой уникальный номер, который пенсионер может использовать при заказе такси как через мобильные приложения, так и по телефону», — пояснил парламентарий.

Поездка будет считаться льготной при условии, что маршрут пролегает от места жительства до медицинского учреждения и обратно.

