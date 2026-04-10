10 апреля, 05:06

Белый дом запретил сотрудникам делать ставки на войну с Ираном

В Белом доме разгорается скандал. Администрация Дональда Трампа разослала сотрудникам строгое предупреждение: нельзя использовать служебное положение для ставок на войну с Ираном. Письмо было направлено 24 марта — на следующий день после того, как президент объявил о приостановке ударов по Исламской Республике, пишет Wall Street Journal.

Дело в том, что примерно за 15 минут до заявления Трампа на рынках произошла странная активность. Всего за две минуты были заключены сделки с нефтью на сумму больше $760 миллионов. А три пользователя на платформе Polymarket заработали более $600 тысяч, угадав момент перемирия.

Доказательств, что кто-то из администрации использовал инсайдерскую информацию, пока нет. В Белом доме назвали рассылку «своевременным напоминанием». Но совпадение выглядит подозрительно.

Хаменеи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Ранее Трамп объявил, что США на две недели откладывают удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а Тегеран в ответ должен открыть Ормузский пролив и направил Вашингтону мирный план из 10 пунктов. Израиль также присоединился к двухнедельному перемирию, однако стороны продолжают наносить взаимные удары, в том числе по Ливану.

Артём Гапоненко
