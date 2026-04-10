Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 03:07

Ни одной операции: Британия побоялась высаживаться на российские суда

Великобритания из-за опасений не задержала ни одного российского судна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sa4reel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sa4reel

Великобритания не задержала ни одного российского судна. Причина – серьёзные опасения нарушить международное морское право, сообщает The Telegraph.

Генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер официально разрешил сотрудникам спецназа и Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на корабли. Однако на данный момент ни одной подобной операции ещё не произошло.

Как пояснили авторы статьи, для перехвата иностранного транспорта в стране установлен крайне высокий юридический порог. Властям требуются веские обоснования и чёткие доказательства обхода действующих санкций. Без этого досмотр невозможен.

Путин поставил Стармера на место одним ловким ходом

Ранее Life.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Великобритании, проигнорировав риски их возможного захвата. Британский корабль следил за судами, но не предпринимал действий. С января через территориальные воды Британии прошло более 300 судов российского «теневого флота», при этом 544 судна находятся под британскими санкциями.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar