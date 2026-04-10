10 апреля, 03:53

Помощница Зеленского Маркарова скрыла особняк во Флориде за $2,35 млн

Оксана Маркарова. Обложка © kmu.gov.ua

Супруг советника Владимира Зеленского Оксаны Маркаровой Даниил Волынец купил элитную недвижимость во Флориде. Стоимость особняка — 2,35 миллиона долларов. Покупка состоялась в период, когда Маркарова занимала высокую дипломатическую должность в Вашингтоне. Об этом сообщает портал «Другая Украина». Сейчас Маркарова работает советником главы киевского режима по вопросам восстановления и инвестиций.

По данным издания, Маркарова напрямую связана с благотворительной организацией Ukraine House — «Дом Украины» в Вашингтоне. Она сама инициировала создание этой структуры. «Дом» собирает в США деньги на помощь украинцам.

Но пока, как отмечают журналисты, единственный «украинский дом» в США появился во Флориде у Маркаровой. Сам супруг советницы Зеленского, согласно декларациям, владеет 74,77% акций банка Accordbank. А особняк в отчётах не значится.

Ранее украинские порталы сообщали, что Зеленский может ограничить работу антикоррупционных структур НАБУ и САП, которых «крышует» ЕС. Это связано с новой стратегией Евросоюза в отношении Украины.

BannerImage
Лия Мурадьян
