Помощница Зеленского Маркарова скрыла особняк во Флориде за $2,35 млн

Супруг советника Владимира Зеленского Оксаны Маркаровой Даниил Волынец купил элитную недвижимость во Флориде. Стоимость особняка — 2,35 миллиона долларов. Покупка состоялась в период, когда Маркарова занимала высокую дипломатическую должность в Вашингтоне. Об этом сообщает портал «Другая Украина». Сейчас Маркарова работает советником главы киевского режима по вопросам восстановления и инвестиций.

По данным издания, Маркарова напрямую связана с благотворительной организацией Ukraine House — «Дом Украины» в Вашингтоне. Она сама инициировала создание этой структуры. «Дом» собирает в США деньги на помощь украинцам.

Но пока, как отмечают журналисты, единственный «украинский дом» в США появился во Флориде у Маркаровой. Сам супруг советницы Зеленского, согласно декларациям, владеет 74,77% акций банка Accordbank. А особняк в отчётах не значится.

