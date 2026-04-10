В Финляндии начали изымать и усыплять домашних животных у беженцев с Украины

В Финляндии зафиксированы случаи, при которых у прибывших с Украины людей изымали домашних животных, а затем подвергали их эвтаназии после вмешательства профильных служб. Об этом сообщило издание Yle.

Речь идёт о ситуациях, когда решения принимались после осмотра в ветеринарных учреждениях и проверок со стороны служб по защите животных. Украинка Ольга Трещева рассказала, что в 2024 году в одной из клиник на юге страны умертвили её 13-летнего пекинеса. По её словам, сначала обсуждалось лечение, однако позже врачи заявили о тяжёлом состоянии питомца и необходимости эвтаназии, выставив счёт примерно на 300 евро.

Женщина утверждает, что дополнительных обследований не проводилось, а альтернативные варианты помощи не предлагались. После обращения в медучреждение к ней прибыли представители надзорных органов, и вскоре собаку усыпили, хотя хозяйка рассчитывала на госпитализацию. По словам волонтёра Вееры Мустонен, подобные истории происходили и с другими переселенцами. В одном из случаев в Сейняйоки животное изъяли при участии полиции, а его владелицу доставили в участок.

Официальные ведомства Финляндии конкретные ситуации не комментируют. При этом они указывают на действующие нормы о защите животных, которые допускают эвтаназию в отдельных случаях.

Ранее сообщалось, что на фоне происходящего всё больше граждан Украины уезжают из Финляндии — кто-то перебирается в другие страны ЕС, другие возвращаются домой. Одной из ключевых причин называют сложности с трудоустройством. Временный статус защиты действует менее года, и для дальнейшего пребывания необходимо иметь работу.