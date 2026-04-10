Евросоюз наращивает закупки российского газа на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока. По этому поводу в соцсети Х высказался глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он отметил зависимость Европы от российских поставок в текущих условиях.

«Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», — написал он.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия стремится наладить обоюдовыгодные сообщения со всеми странами. То же относится и к государствам Европы, которые, как ни прискорбно, не отвечают взаимностью.