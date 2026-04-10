Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 06:31

Центробанк лишил лицензии «Банк РМП»

Обложка © Life.ru

Центральный банк РФ принял решение прекратить действие лицензии у «Банка РМП» после выявления нарушений требований законодательства, связанных с противодействием отмыванию доходов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Основанием стали нарушения норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также несоблюдение обязательных требований банковского регулирования. В Банке России уточнили, что организация систематически игнорировала федеральные законы и нормативные акты надзорного органа.

За последний год к кредитному учреждению неоднократно применялись меры воздействия со стороны регулятора, однако это не привело к устранению выявленных проблем. По размеру активов банк занимал 292-е место в российской банковской системе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости включения всех банков с действующей лицензией в так называемый «белый список» Минцифры России. По её мнению, действующие ограничения доступа к отдельным кредитным организациям создают дисбаланс на рынке и приводят к нарушению конкурентных условий.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar