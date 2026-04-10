Центробанк лишил лицензии «Банк РМП»

Центральный банк РФ принял решение прекратить действие лицензии у «Банка РМП» после выявления нарушений требований законодательства, связанных с противодействием отмыванию доходов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Основанием стали нарушения норм законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, а также несоблюдение обязательных требований банковского регулирования. В Банке России уточнили, что организация систематически игнорировала федеральные законы и нормативные акты надзорного органа.

За последний год к кредитному учреждению неоднократно применялись меры воздействия со стороны регулятора, однако это не привело к устранению выявленных проблем. По размеру активов банк занимал 292-е место в российской банковской системе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости включения всех банков с действующей лицензией в так называемый «белый список» Минцифры России. По её мнению, действующие ограничения доступа к отдельным кредитным организациям создают дисбаланс на рынке и приводят к нарушению конкурентных условий.