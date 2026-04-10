Гладков: Семь бойцов «Орлана» погибли с начала атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области подразделение «Орлан», работающее против беспилотников в приграничье, понесло потери с начала его создания: есть погибшие и раненые бойцы. Об этом сообщил губернатор региона она Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«К сожалению, есть потери: 98 бойцов «Орлана» ранены, семь человек погибло», — отметил он.

Отдельно он отметил масштаб ущерба гражданскому транспорту за последние 4,5 года. По его словам, пострадали либо были уничтожены свыше 21 тысячи автомобилей. Из этого числа около 18,5 тысячи машин уже восстановлены, а их владельцы получили компенсационные выплаты. Финансирование ремонта шло из внебюджетного фонда, на эти цели направили примерно 4 млрд рублей. Сейчас специалисты продолжают оценку ещё около 2,5 тысячи транспортных средств.

Также глава области рассказал о гибели 33-летнего Артура Сыромолота в селе Нежеголь Шебекинского округа. У мужчины остались пятеро детей. Региональные власти пообещали оказать поддержку семье погибшего и помочь с необходимыми вопросами. Гладков подчеркнул, что память о погибших участниках подразделения должна сохраниться на долгие годы.

Ранее в Белгородской области была зафиксирована атака украинского беспилотника, в результате которой погиб военнослужащий подразделения «Орлан». Ещё двое его сослуживцев получили ранения.