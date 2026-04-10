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Регион
Опубликовано 10 апреля, 07:43

Российские «Герани» атаковали порт и склады боеприпасов в Одессе

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российские вооруженные силы провели масштабную операцию, продемонстрировав готовность жестко реагировать на любые угрозы. В ночь на 10 апреля по территории противника был нанесён удар беспилотными летательными аппаратами, включая современные реактивные модификации Герань-5.

Как сообщает медиа-ресурс «Хроники гераней», активная фаза операции пришлась на ночные и утренние часы. Под прицелом оказались стратегически важные точки в Одессе, а также портовые сооружения в Южном, Вилково и Белярах. Целями стали производственные мощности, склады боеприпасов и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

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Оксана Попова
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