Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 09:12

Стратегия дала сбой: Политолог объяснил, почему плакаты с Зеленским не помогли Орбану

Политолог Милосердов: Орбан использует Зеленского в предвыборной кампании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер Венгрии Виктор Орбан разыгрывает украинскую карту и использует образ Владимира Зеленского в агитационных материалах. Так предвыборную стратегию венгерского лидера прокомментировал политолог Пётр Милосердов.

Орбан повторяет подход 2022 года и делает ставку на украинский конфликт, пояснил Милосердов изданию Lenta.ru. Основной посыл правящих сил: если оппозиционер Петер Мадьяр победит, Венгрию втянут в войну, а бюджет уйдёт на поддержку Украины.

Однако идея с плакатами не сработала — поддержка правящих сил не выросла. Политолог объяснил, что посыл слишком прямолинейный, избиратели его быстро считали и перестали реагировать. Вскоре партия «Фидес» сменила тактику и начала убирать портреты Зеленского из агитации.

Орбан заявил о попытках оппозиции захватить власть в Венгрии
Орбан заявил о попытках оппозиции захватить власть в Венгрии

Ранее в Будапеште появились билборды с призывом подписать петицию против финансирования Украины из бюджета ЕС. На плакатах изображены Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС с плаката указывали на протянутую руку главаря киевского режима.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Виктор Орбан
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar