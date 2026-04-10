Премьер Венгрии Виктор Орбан разыгрывает украинскую карту и использует образ Владимира Зеленского в агитационных материалах. Так предвыборную стратегию венгерского лидера прокомментировал политолог Пётр Милосердов.

Орбан повторяет подход 2022 года и делает ставку на украинский конфликт, пояснил Милосердов изданию Lenta.ru. Основной посыл правящих сил: если оппозиционер Петер Мадьяр победит, Венгрию втянут в войну, а бюджет уйдёт на поддержку Украины.

Однако идея с плакатами не сработала — поддержка правящих сил не выросла. Политолог объяснил, что посыл слишком прямолинейный, избиратели его быстро считали и перестали реагировать. Вскоре партия «Фидес» сменила тактику и начала убирать портреты Зеленского из агитации.

Ранее в Будапеште появились билборды с призывом подписать петицию против финансирования Украины из бюджета ЕС. На плакатах изображены Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры ЕС с плаката указывали на протянутую руку главаря киевского режима.