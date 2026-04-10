Двое мужчин разбились насмерть на стройке на востоке Москвы

В Москве на строительном объекте на шоссе Энтузиастов произошёл несчастный случай, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Инцидент произошёл на одной из строительных площадок на шоссе Энтузиастов, где сотрудники выполняли работы на высоте. Оба работника сорвались вниз и получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия организована работа правоохранительных органов и профильных служб.

Координацию действий осуществляет первый заместитель Лефортовского межрайонного прокурора Евгений Сидоров. Ведомство взяло под контроль ход процессуальной проверки и последующие результаты расследования.

