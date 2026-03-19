Молодого рабочего в Кабардино-Балкарии раздавило механизмом на глазах у коллег

В Чегемском районе проводится проверка после гибели сотрудника на производстве. Трагедия произошла в пеплоблочном цехе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

25-летний мужчина находился рядом с лентой, по которой перемещались готовые блоки. В какой-то момент его придавило элементами конструкции. От полученных травм он скончался на месте.

Следственный отдел организовал доследственную проверку. Материалы рассматриваются по признакам преступления, предусмотренного статьёй о нарушении требований охраны труда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочий погиб, упав с трёхметровой высоты в промзоне. В момент происшествия двое специалистов прокладывали кабельные линии. Полученные травмы оказались смертельными — медики констатировали гибель мужчины на месте.