Рабочий оступился и погиб, упав с трёхметровой высоты в промзоне Петербурга

В Санкт-Петербурге на складе в промзоне погиб рабочий, сорвавшись с трёхметровой высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной межрегиональной государственной инспекции труда.

Несчастный случай произошёл в производственно-складском здании на Свердловской набережной. В момент происшествия двое специалистов прокладывали кабельные линии. Один из них потерял равновесие и упал с трёхметровой высоты. Полученные травмы оказались смертельными — медики констатировали гибель мужчины на месте.

В Гострудинспекции уточнили, что погибший не состоял в штате организации, а работал как самозанятый. Само здание к моменту трагедии уже официально вывели из эксплуатации. Заместитель руководителя инспекции Ольга Казанская добавила, что, по предварительным данным, причиной гибели стало отсутствие надёжных средств индивидуальной защиты.

