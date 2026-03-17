Трое рабочих погибли на самарском заводе при ремонте колодца

На территории завода в Новокуйбышевске в Самарской области трое рабочих погибли во время ремонтных работ в колодце. Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Сегодня примерно в 17 часов на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществлявших ремонтные работы в колодце», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а следственные органы выполняют комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в деревне Чудцы Бокситогорского района ЛО, где мужчины ремонтировали скребковый транспортер подачи щепы. В результате движения механизма они оказались затянуты внутрь и получили множественные телесные повреждения, от которых скончались на месте.