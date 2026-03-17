Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 14:31

Трое рабочих погибли на самарском заводе при ремонте колодца

В Новокуйбышевске на заводе при ремонте колодца погибли трое рабочих.

На территории завода в Новокуйбышевске в Самарской области трое рабочих погибли во время ремонтных работ в колодце. Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Сегодня примерно в 17 часов на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществлявших ремонтные работы в колодце», — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а следственные органы выполняют комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в деревне Чудцы Бокситогорского района ЛО, где мужчины ремонтировали скребковый транспортер подачи щепы. В результате движения механизма они оказались затянуты внутрь и получили множественные телесные повреждения, от которых скончались на месте.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar