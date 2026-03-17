В Ленобласти расследуют гибель двух рабочих на пилораме — их затянуло в транспортёр

В Ленинградской области разбираются в смерти двух мужчин, погибших прямо на рабочем месте. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, трагедия произошла в деревне Чудцы Бокситогорского района: мужчины проводили ремонт скребкового транспортёра подачи щепы, и «в результате движения» механизма оказадись затянуты внутрь.

«Потерпевшие получили множественные телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Начата проверка. Помимо прочего, следствие установит сотрудников коммерческого предприятия, которые были отвественны за обеспечение безопасности на производстве.

Ранее на Камчатке женщина погибла из-за обрушения навеса на автобусной остановке. Она получила тяжёлые травмы и скончалась ещё до прибытия кареты скорой помощи. Власти выразили соболезнования родным и близким.