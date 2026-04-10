Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 09:28

В Саратове рухнул подъезд пятиэтажного дома

В Саратове возбудили дело после обрушения подъезда пятиэтажного дома.

В Заводском районе Саратова обрушилась часть подъезда жилого пятиэтажного дома. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту происшествия, сообщил региональный Следственный комитет.

Инцидент произошёл 9 апреля в доме №33 на Ново-Астраханском шоссе. По данным следствия, обрушился фрагмент стены в месте входа в подъезд. Жертв и пострадавших нет. Дом признан аварийным и подлежит сносу. На месте работают следователи, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Заводского района организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям органов местного самоуправления и управляющей организации.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в селе Кировском Тымовского района 31 марта обрушилась часть стены здания школы-детсада. Для выяснения причин привлекли экспертов строительной лаборатории. Здание нуждается в капитальном ремонте из-за ранее обнаруженных дефектов. Школьников перевели на дистанционное обучение, а дошкольники будут ходить в другое учреждение.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar