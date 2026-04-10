В Саратове рухнул подъезд пятиэтажного дома

В Заводском районе Саратова обрушилась часть подъезда жилого пятиэтажного дома. Уголовное дело о халатности возбуждено по факту происшествия, сообщил региональный Следственный комитет.









Инцидент произошёл 9 апреля в доме №33 на Ново-Астраханском шоссе. По данным следствия, обрушился фрагмент стены в месте входа в подъезд. Жертв и пострадавших нет. Дом признан аварийным и подлежит сносу. На месте работают следователи, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Заводского района организовала проверку соблюдения жилищных прав граждан. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям органов местного самоуправления и управляющей организации.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в селе Кировском Тымовского района 31 марта обрушилась часть стены здания школы-детсада. Для выяснения причин привлекли экспертов строительной лаборатории. Здание нуждается в капитальном ремонте из-за ранее обнаруженных дефектов. Школьников перевели на дистанционное обучение, а дошкольники будут ходить в другое учреждение.