Грунт обвалился под стеной дома-«пенсионера» в Красноярске, объявлен режим ЧС

В Красноярске объявлен режим ЧС муниципального характера из-за проседания грунта под стеной подъезда пятиэтажного жилого дома, построенного в 1960 году. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Грунт просел перед пятиэтажкой в Красноярске. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Специалисты начали вскрывать почву на месте происшествия, чтобы проверить состояние подземных инженерных коммуникаций и определить причины провала. По результатам первичного осмотра проектной организации, второй и третий подъезды здания признаны безопасными для проживания.

А вот первый подъезд уже требует срочного ремонта. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было поручено провести детальное инструментальное обследование конструкции всего дома, чтобы оценить его устойчивость и разработать план необходимых ремонтных работ.

Параллельно решается вопрос о предоставлении временного жилья для жильцов 20 квартир первого подъезда, пострадавших от просадки грунта. Несмотря на возраст здания, оно ранее не классифицировалось как аварийное, однако ситуация требует срочных действий со стороны городских служб.