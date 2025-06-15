Шквалистый ветер оставил без света 50 поселений в Красноярском крае

Массовые отключения электричества произошли в Красноярском крае из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Пострадали 9 муниципальных образований, где полностью или частично обесточены 50 населённых пунктов. По предварительным данным, без электроснабжения остались около 12,5 тысячи человек, проживающих в 3,6 тысячи домов, сообщает прокуратура Красноярского края.

Последствия непогоды в Красноярском крае. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Пировском районе. В посёлке Кетский разрушено 12 опор ЛЭП, повреждена крыша жилого дома. Также пострадали сёла Комаровка и Солоуха, деревня Долгово и посёлок Омский. В Богучанском районе шторм повредил крышу здания районного дома культуры. Аварийные бригады «Россети Сибирь» оперативно ведут восстановительные работы. К настоящему моменту подача электричества возобновлена в двух населённых пунктах.

«В рамках проверочных мероприятий прокуроры дадут оценку соблюдению нормативных сроков устранения аварийных ситуаций, содержанию объектов электросетевого хозяйства. При наличии оснований в отношении сетевой организации будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.