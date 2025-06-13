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Регион
13 июня, 00:57

Из-за грозы и ветра без света остались жители Махачкалы и семи районов Дагестана

Гроза с сильным дождём и порывистым ветром, достигающим скорости до 30 метров в секунду, привели к отключению электроэнергии у части жителей Махачкалы и семи районов Дагестана. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и тарифов региона.

Непогода в Дагестане. Видео © Telegram / ЧП ДАГЕСТАН | ДТП | НОВОСТИ

«В режиме ВКС состоялось заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики в связи с ухудшением погодных условий. Провёл его министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев. Участие в работе Штаба приняли представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», Дагестанского РДУ, регионального МЧС и др.» — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий непогоды задействованы 173 ремонтные бригады общей численностью 678 человек и 294 единицы специальной техники филиала «Дагэнерго». Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в круглосуточном режиме. На текущий момент подача электроэнергии частично возобновлена для потребителей Махачкалы.

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Ранее ливни и град обрушились на несколько регионов России. В нескольких сёлах в Кировской области из-за непогоды пострадали машины и стёкла. В Краснодарском крае некоторые места и вовсе затопило, ровно как и в Ставрополье.

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Тимур Хингеев
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