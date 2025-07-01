Засуха бьёт рекорды: Власти Крыма вводят ЧС в восьми районах

Правительство Крыма официально объявило режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в восьми районах полуострова, где продолжительная засуха привела к массовой гибели сельскохозяйственных культур. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.

«С марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым сложилась чрезвычайная природная ситуация, вызванная опасными метеорологическими явлениями», — говорится в опубликованном документе.

Режим чрезвычайной ситуации введён в восьми районах Крыма: Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском.

Сложившаяся ситуация привела к критическому снижению влажности почвы, массовой гибели посевов сельскохозяйственных культур и создала реальную угрозу продовольственной безопасности региона. По данным метеорологов, за последние три месяца в этих районах выпало менее 30% от нормы осадков. Аграрии предупреждают о возможной потере до 70% урожая зерновых и технических культур.

Власти Крыма разрабатывают комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей, включая финансовую помощь и программы страхования урожая. Ситуация находится на особом контроле у федерального центра.