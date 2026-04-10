Конец эпохи «с 9 до 18»: Россиян предупредили о неизбежном отказе от стандартного рабочего дня

Традиционный график с 9 до 18 уходит в прошлое. Экономика потребления теперь работает круглосуточно — особенно в сфере медиа. Разница часовых поясов, высокая скорость интернета и спрос на постоянный контент меняют правила игры. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Рынок движется в эту сторону, и бизнес понимает — без адаптации он просто исчезнет, рассказал эксперт 360.ru. Тем, кто хочет сохранить классический восьмичасовой день с выходными, эксперт посоветовал уйти на фриланс. Но этот путь он назвал тупиковым.

Работать только когда хочется, можно лишь при серьёзном карьерном росте — когда вы сами диктуете условия рынку. Мурадян подчеркнул, что для графика 24/7 не нужно нагружать одного человека. Достаточно ввести гибкие смены и нанять сотрудников из разных часовых поясов. Так компании смогут обслуживать клиентов круглосуточно без выгорания команды.

Кстати, офисные сотрудники всё чаще отказываются от привычного графика в пользу микросмен. Это короткие рабочие блоки с перерывами на личные дела. Понятие появилось во время пандемии — люди начали смешивать работу и быт. Со временем это переросло в устойчивый тренд.