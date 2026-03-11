Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

11 марта, 08:50

«Результат важнее часов»: Микросмены стали новым трендом в организации рабочего дня

Офисные сотрудники начали отказываться от привычного графика в пользу микросмен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Понятие «микросмены» — короткие рабочие блоки в течение дня с перерывами на личные дела — появилось во время пандемии. Люди начали смешивать работу и быт, и это переросло в устойчивый тренд.

65% сотрудников поддерживают такой формат. Он подходит тем, чья работа оценивается по результату, а не по времени у монитора. Особенно удобен для родителей, фрилансеров и тех, кто совмещает несколько проектов, пишет Lenta.ru.

Но микросмены не работают там, где важна непрерывность: на производстве, в службе поддержки, офлайн-сервисах. Там нужен фиксированный график. Главный риск — стирание границ между работой и личной жизнью. Без самодисциплины человек может незаметно начать трудиться по 16 часов в сутки.

Эксперты прогнозируют не полный переход на микросмены, а гибридные модели: например, обязательные часы присутствия команды (с 11 до 16) и свободный график в остальное время. Ключ к успеху — культура доверия, прозрачные задачи и чёткие правила контроля.

Кстати, каждый пятый родитель в России отдаёт детей бабушкам на воспитание из-за строгого рабочего графика. Некоторые не успевают возить ребёнка к репетиторам и на кружки, поэтому передают эту заботу старшему поколению. А кому-то приходится и вовсе менять работу.

