«Пища не приближает к Богу»: Какие продукты нельзя приносить в храм для освящения на Пасху

Какие продукты уместно приносить в храм для пасхального освящения, рассказал клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Священник напомнил, что пища служит материальной опорой, а её благословение помогает верующим получить церковное напутствие. При этом он сослался на слова апостола Павла: еда не приближает и не отдаляет человека от Бога в духовном смысле.

Освящение пищи — это обычай, а не догмат, пояснил иеромонах в беседе с RT. Мясо в храм обычно не приносят. Чаще всего верующие несут яйца и куличи — самые популярные пасхальные угощения. Конфеты, пироги и творожная пасха — на усмотрение прихожан, священник благословляет разные яства.

Благословение обычно совершают в Великую субботу в течение дня, но возможно провести его и в сам праздник Пасхи.

По данным свежего опроса ВЦИОМ, 70% россиян планируют отмечать Пасху. Праздник уверенно держится на четвёртом месте в народном рейтинге — уступая только Новому году, Дню Победы и 8 Марта.