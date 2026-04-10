«Пища не приближает к Богу»: Какие продукты нельзя приносить в храм для освящения на Пасху
Клирик Макарий: Мясо не принято приносить в храм для освящения на Пасху
Обложка © Life.ru
Какие продукты уместно приносить в храм для пасхального освящения, рассказал клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Священник напомнил, что пища служит материальной опорой, а её благословение помогает верующим получить церковное напутствие. При этом он сослался на слова апостола Павла: еда не приближает и не отдаляет человека от Бога в духовном смысле.
Освящение пищи — это обычай, а не догмат, пояснил иеромонах в беседе с RT. Мясо в храм обычно не приносят. Чаще всего верующие несут яйца и куличи — самые популярные пасхальные угощения. Конфеты, пироги и творожная пасха — на усмотрение прихожан, священник благословляет разные яства.
Благословение обычно совершают в Великую субботу в течение дня, но возможно провести его и в сам праздник Пасхи.
По данным свежего опроса ВЦИОМ, 70% россиян планируют отмечать Пасху. Праздник уверенно держится на четвёртом месте в народном рейтинге — уступая только Новому году, Дню Победы и 8 Марта.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.