Сооснователь Dolce & Gabbana Габбана ушёл с должности главы совета директоров

Стефано Габбана оставил должность председателя совета директоров Dolce & Gabbana ещё в конце 2025 года, однако информация об этом стала известна только сейчас. Об этом сообщает Bloomberg.

В январе новым председателем правления стал Альфонсо Дольче — брат второго основателя бренда Доменико Дольче и действующий гендиректор компании. Габбана рассматривает варианты дальнейших действий со своей долей в бизнесе, которая оценивается примерно в 40%.

Dolce & Gabbana сталкивается с трудностями на фоне затяжного спада в сегменте люксовых товаров. Дополнительное давление на бизнес оказывает нестабильность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке, что отражается на финансовых показателях и усложняет обслуживание долгов. Кредиторы компании обсуждают привлечение до 150 млн евро в рамках реструктуризации задолженности на сумму около 450 млн евро.

Для улучшения ликвидности рассматриваются возможные продажи объектов недвижимости и продление действующих лицензий. Также в рамках кадровых изменений бренд может назначить бывшего CEO Gucci Стефано Кантино на одну из руководящих позиций.

Ранее сообщалось, что в Москве в розыск объявлен основатель бренда кухонной посуды Moulin Villa Илья Петров. Предприниматель проходит по уголовному делу о мошенничестве, ущерб по которому оценивается в многомиллионные суммы.