Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 11:08

«Какая я вам бабушка?»: Этикетолог рассказала, как уступить место в транспорте и не нарваться на скандал

Эксперт Богачёва: Хочешь уступить место пенсионеру — не говори про возраст

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Эксперт по этикету Екатерина Богачёва дала читателям Life.ru простой совет, как не оскорбить пожилого человека в транспорте, предлагая ему сесть. По её словам, главная ошибка — называть незнакомых «бабушкой» или «дедушкой».

Находясь в общественном транспорте, мы часто уступаем пожилым людям место, не задумываясь, кого из них это может оскорбить. Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребёнком в транспорте и заходит человек «золотого возраста». Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его «пожилым». Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и «люди золотого возраста».

Екатерина Богачёва

Эксперт по этикету

Находясь в общественном транспорте, мы часто уступаем пожилым людям место, не задумываясь, кого из них это может оскорбить. Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребёнком в транспорте и заходит человек «золотого возраста». Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его «пожилым». Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и «люди золотого возраста».
Находясь в общественном транспорте, мы часто уступаем пожилым людям место, не задумываясь, кого из них это может оскорбить. Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребёнком в транспорте и заходит человек «золотого возраста». Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его «пожилым». Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и «люди золотого возраста».

Богачёва отметила, что привычка автоматически уступать место пожилым людям иногда может восприниматься неоднозначно и даже вызывать раздражение. Отдельно эксперт выделила ситуацию, когда взрослый едет с ребёнком и объясняет ему необходимость уступить место. По её словам, распространённые обращения «бабушка» или «дедушка» могут быть восприняты негативно, особенно женщинами, которые не ассоциируют себя с таким статусом и ведут активный образ жизни. В таких случаях она советует просто предложить ребёнку уступить место без уточнений, предоставив самому пассажиру возможность решить, принимать ли этот жест.

«Если же мы одни и заходит человек значительно старше нас — можно встать и вежливо сказать: «Извините, пожалуйста, могу ли я уступить вам место?» Если ему это нужно — он примет жест. Если нет — откажется: «Не стоит беспокоиться, я выхожу на следующей», — пояснила специалист.

Эксперт резюмировала, что важно избегать прямых указаний на возраст и использовать универсальные формулировки, которые сохраняют уважение и не создают неловкости.

Хотите стать любимым гостем на свадьбе? Вот секрет идеальной суммы для подарка, чтобы не попасть впросак

Ранее стало известно о допустимости неформальной одежды в рабочей среде, в частности — о ношении тапочек в офисе. Подобный элемент гардероба чаще встречается в компаниях с мягким дресс-кодом — например, в IT-сфере и других креативных направлениях.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar