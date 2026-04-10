«Какая я вам бабушка?»: Этикетолог рассказала, как уступить место в транспорте и не нарваться на скандал

Эксперт по этикету Екатерина Богачёва дала читателям Life.ru простой совет, как не оскорбить пожилого человека в транспорте, предлагая ему сесть. По её словам, главная ошибка — называть незнакомых «бабушкой» или «дедушкой».

Находясь в общественном транспорте, мы часто уступаем пожилым людям место, не задумываясь, кого из них это может оскорбить. Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребёнком в транспорте и заходит человек «золотого возраста». Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его «пожилым». Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и «люди золотого возраста». Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

Богачёва отметила, что привычка автоматически уступать место пожилым людям иногда может восприниматься неоднозначно и даже вызывать раздражение. Отдельно эксперт выделила ситуацию, когда взрослый едет с ребёнком и объясняет ему необходимость уступить место. По её словам, распространённые обращения «бабушка» или «дедушка» могут быть восприняты негативно, особенно женщинами, которые не ассоциируют себя с таким статусом и ведут активный образ жизни. В таких случаях она советует просто предложить ребёнку уступить место без уточнений, предоставив самому пассажиру возможность решить, принимать ли этот жест.

«Если же мы одни и заходит человек значительно старше нас — можно встать и вежливо сказать: «Извините, пожалуйста, могу ли я уступить вам место?» Если ему это нужно — он примет жест. Если нет — откажется: «Не стоит беспокоиться, я выхожу на следующей», — пояснила специалист.

Эксперт резюмировала, что важно избегать прямых указаний на возраст и использовать универсальные формулировки, которые сохраняют уважение и не создают неловкости.

