Столица лжи: Москвичи рассказали, о чём врут каждый день

Газета «Взгляд» выявила три основные темы, по которым москвичи чаще всего прибегают ко лжи: уровень дохода, отношение к окружающим и число предыдущих партнёров. По мнению одного из опрошенных, сокрытие информации о сексуальном опыте может быть продиктовано опасением показаться легкомысленным. Другая респондентка добавила, что москвичи также избегают обсуждения причин разрывов отношений.

Один из опрошенных также упомянул популярные в интернете видеоролики, снятые у Патриарших прудов. В этих видео люди часто говорят о своём высоком заработке, хотя на самом деле добираются до этого престижного района на общественном транспорте. Другая участница исследования отметила, что ее коллеги часто ведут себя неискренне, скрывая своё истинное мнение. Также было замечено, что жительницы Москвы склонны утаивать свой настоящий возраст.

