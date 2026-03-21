Зумеры врут, когда заверяют, что не смотрят телевизор: исследование выявило правду

Принято считать, что зумеры живут в смартфонах, а телевизор для них — пережиток прошлого. Однако исследование показало, что каждый третий представитель этого поколения (33%) смотрит видео в первую очередь на ТВ. О предпочтениях молодёжи Life.ru рассказали эксперты бренда Hyundai.

По их данным, смартфоны всё равно остаются главным устройством для просмотра: их выбирают 44% зумеров, однако ТВ как главный экран в почёте у трети опрошенных. Молодые пользователи также активно комбинируют форматы — 67% смотрят длинные фильмы и сериалы на телевизоре, одновременно пролистывая короткие ролики на телефоне.

«Современные зрители воспринимают ТВ не просто как отдельное устройство, а как элемент комплексного медиапространства дома. Особенно востребованы модели с голосовым помощником и интеграцией с умными системами: они позволяют персонализировать контент, что соответствует привычке зумеров к быстрому и осознанному потреблению медиа», — отметила Екатерина Субботина, директор по продукту бренда Hyundai.

Тем не менее не все молодые пользователи имеют дома ТВ. Отказ от покупки чаще связан с тем, что 22% предпочитают вертикальный контент, ещё 22% живут в съёмном жилье. И всё же 31% представителей молодого поколения планирует приобрести телевизор в будущем.