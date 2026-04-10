Путин: Ядерный щит десятилетиями обеспечивает безопасность России

Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики, отметив его вклад в развитие атомной отрасли и оборонного потенциала страны. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Этот юбилей — большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», — говорится в документе.

Отдельно президент подчеркнул роль учёных, инженеров и специалистов центра, назвав их труд самоотверженным и определяющим для научно-технических достижений страны. В обращении отмечено, что нынешние сотрудники продолжают традиции предшественников и вносят вклад в укрепление технологической независимости России и развитие ключевых научных направлений.

Российский лидер также поздравил коллектив с 80-летием центра, подчеркнув его статус как крупнейшего научно-исследовательского учреждения, занимающегося, в том числе задачами обеспечения надежности ядерного оружия.

