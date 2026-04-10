Замёрзла сидя в снегу: Стали известны новые подробности гибели послушницы на Валааме

Причиной смерти екатеринбурженки Натальи Простаковой, найденной на острове Валаам, стало переохлаждение. Эту информацию подтвердила мать погибшей сайту kp.ru.

«Наташа умерла от переохлаждения. Вдобавок она была нездорова. От переживаний, огромного стресса…Свидетели говорят, что она была в тяжёлом состоянии. Она мне сама писала накануне пропажи, что уже неделю не спала», — поделилась мать трудницы.

Женщина выразила сожаление, что в монастыре не нашлось никого, кто мог бы оказать её дочери поддержку или вызвать медицинскую помощь. Наталья была найдена замёрзшей в снегу, в безлюдном месте. Похороны прошли рядом с родственниками, а осенью планируется установка памятника.

Напомним, 36-летняя паломница из Екатеринбурга Наталья Простакова приехала в монастырь на фоне личных переживаний из-за неудачных отношений. Утром 2 февраля после службы она в одиночку отправилась в сторону Никольского скита и не вернулась. Все её вещи и документы остались в келье. В поисках пропавшей участвовали около 200 человек: активисты и правоохранители. Девушку нашли мёртвой.