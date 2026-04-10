Смертельный маршрут: что известно о погибших на Камчатке туристах Горного университета
Погибшими на Камчатке туристами оказались молодые студенты Горного университета
Стали известны имена молодых людей, которые скончались во время экстремального похода на Камчатке. Как сообщает SHOT, предположительно, ими оказались 22-летний Фёдор Русов и 24-летний Сергей Василевский. Оба юноши были студентами Санкт-Петербургского горного университета.
Погибшие входили в туристический клуб имени Ефремова, работающий при данном вузе. По предварительной информации, остальные участники группы также состояли в этой организации.
На фото — предположительно, погибшие туристы. Фото © Telegram / SHOT
Товарищи выбрали основной, более сложный путь, решив отказаться от палаток и спутниковой связи. Подобное решение в условиях суровой погоды лишило ребят возможности получить помощь или укрыться от стихии.
Пятерым участникам экспедиции удалось выжить, однако они серьёзно пострадали. Алексей К., Полина Ф., Кира В., Дмитрий Ф. и Олег С. получили тяжёлые обморожения.
Сейчас выжившие находятся под наблюдением медиков. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь, чтобы справиться с последствиями переохлаждения.
Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.
