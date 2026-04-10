Смертельный маршрут: что известно о погибших на Камчатке туристах Горного университета

Стали известны имена молодых людей, которые скончались во время экстремального похода на Камчатке. Как сообщает SHOT, предположительно, ими оказались 22-летний Фёдор Русов и 24-летний Сергей Василевский. Оба юноши были студентами Санкт-Петербургского горного университета.

Погибшие входили в туристический клуб имени Ефремова, работающий при данном вузе. По предварительной информации, остальные участники группы также состояли в этой организации.

На фото — предположительно, погибшие туристы. Фото © Telegram / SHOT

Товарищи выбрали основной, более сложный путь, решив отказаться от палаток и спутниковой связи. Подобное решение в условиях суровой погоды лишило ребят возможности получить помощь или укрыться от стихии.

Пятерым участникам экспедиции удалось выжить, однако они серьёзно пострадали. Алексей К., Полина Ф., Кира В., Дмитрий Ф. и Олег С. получили тяжёлые обморожения.

Сейчас выжившие находятся под наблюдением медиков. Специалисты оказывают им всю необходимую помощь, чтобы справиться с последствиями переохлаждения.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.