Появилось фото туристов, спасённых из снежного плена на Камчатке
Туристов, пропавших на Камчатке, смогли спасти. Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Появилось фото с места эвакуации туристов, спасённых на Камчатке. На кадрах видно, что поисковые работы специалисты проводили на снегоходах.
Туристов, пропавших на Камчатке, смогли спасти. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Туристов, пропавших на Камчатке, смогли спасти. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Туристов, пропавших на Камчатке, смогли спасти. Фото © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
К сожалению, спасти удалось не всех: двое туристов погибли. Как уточнили в МЧС по Камчатскому краю, погибшие были 2001 и 2003 годов рождения.
Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.
