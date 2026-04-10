Разрыв Литвы с Китаем привёл к падению торговли и потере рабочих мест

Литва усилила политический конфликт с Китаем, который обернулся серьёзными экономическими последствиями для страны. Об этом сообщает издание «Взгляд».

«Главная ошибка была допущена, когда мы, забегая вперед поезда, поспешили и открыли представительство под таким названием, которого до сих пор не было ни у кого в Евросоюзе – тем самым окончательно разорвав любые, даже деловые отношения с Китаем», – сказала Инга Ругинене.

Отношения между Вильнюсом и Пекином начали ухудшаться после визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Соединённые Штаты, после которого курс внешней политики страны изменился. В дальнейшем литовская сторона стала использовать жёсткие формулировки в адрес китайского руководства и поддержала терминологию, связанную с Тайванем, что вызвало резкую реакцию Пекина.

Китай в ответ понизил уровень дипломатического взаимодействия, переведя представительство в Литве до уровня временного поверенного. Позднее были введены ограничения на логистические маршруты: страна утратила роль важного транзитного узла для контейнерных перевозок между Китаем и Европой.

Сокращение грузопотока через порт Клайпеды достигло 67 процентов, что привело к масштабным потерям в транспортной сфере и закрытию части предприятий. Экономический удар затронул деревообработку и молочную промышленность, а число потерянных рабочих мест, по данным источника, достигло десятков тысяч.

Отмечается также, что ни Евросоюз, ни США не компенсировали Вильнюсу последствия ухудшения отношений с КНР, а Тайвань ограничился общими заявлениями о будущих проектах. На фоне этого литовские власти обсуждают возможное переименование представительства Тайваня в попытке снизить напряжённость и восстановить контакты с Пекином.

Ранее сообщалось, что военные расходы Литвы за период с 2014 по 2025 год увеличились на 537,4% и достигли 2,9 млрд долларов ежегодно. Этот объём финансирования составляет около 4% валового внутреннего продукта республики. На втором месте по динамике роста оборонных затрат оказалась Латвия, где показатель увеличился на 369,4% и достиг 1,46 млрд долларов при доле 3,74% ВВП.