Honda наступает: Японские машины с пробегом рванули в Россию
Аналитик Целиков: Honda может обойти Toyota по объёму ввоза в РФ
В первом квартале 2026 года импорт подержанных японских легковых автомобилей старше трёх лет в Россию продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 32% по сравнению с прошлым годом и составив 47,5 тысячи единиц. Как отметил аналитик Сергей Целиков в своём Telegram-канале, львиную долю этого импорта составили автомобили марок Toyota и Honda.
Toyota заняла первое место с 15 152 ввезёнными машинами, а Honda незначительно отстала, поставив 15 136 автомобилей. Вместе эти два бренда обеспечили почти две трети всего импорта подержанных японских авто. Эксперт прогнозирует, что к концу года Honda может обогнать Toyota по общему объёму поставок.
В топ-5 производителей также включены Suzuki, продемонстрировавший впечатляющий рост продаж почти на 100% до 4243 единиц, Mazda с показателем 2497 единиц и Volkswagen, реализовавший 1865 автомобилей и обошедший по этому показателю Nissan и Mitsubishi.
В сегменте моделей лидирует Honda, заняв все три первые позиции. Наибольшим спросом среди российских потребителей пользуется компактный минивэн Honda Freed, продажи которого составили 4122 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее. Далее следуют модели Stepwgn (3728 единиц, рост на 99%) и Fit (2968 единиц, рост на 20%).
