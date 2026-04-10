Конец «коту в мешке»: В России хотят рассекретить тексты жалоб на УК

Отсутствие информации о реальном положении дел в доме при выборе управляющей организации до сих пор может оставаться проблемой для собственников. Сейчас в открытом реестре объектов жилого фонда можно найти лишь контактные данные УК и перечень домов в управлении, однако содержание жалоб и обращений жителей скрыто от публичного доступа. Поэтому общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил рассекретить такие жалобы. О своей инициативе он рассказал Life.ru.

Хочу выступить с инициативой повысить прозрачность сферы, предложив интегрировать данные о претензиях в государственные цифровые сервисы. На мой взгляд, рейтинг управляющих компаний на базе ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги. Дом» обязан содержать открытые и обезличенные данные по жалобам собственников. Доступ к ним может быть таким же свободным, как и доступ к информации о конструктивных особенностях дома или годе постройки. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

По мнению эксперта, публикация подобной статистики создаст рыночный механизм саморегулирования. Честные открытые отзывы, размещённые на государственном сервисе, могли бы стать основой для объективного рейтинга. Сейчас выбор УК может напоминать «кота в мешке». В современном мире выбор любых услуг, от такси до ремонта, люди совершают, ориентируясь на подробные отзывы в Интернете. И обслуживание многоквартирного дома не должно быть исключением.

Думаю, что жителям важно видеть не просто оценку 4 или 2. Важны конкретные формулировки: «не ремонтируют подъезд», «течёт крыша», «хамит диспетчер». Вероятно, что именно публичный текст жалобы создаёт ту самую репутацию, которая действительно влияет на качество работы управляющих организаций. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

Данное нововведение, считает эксперт, позволит жителям принимать взвешенные решения ещё до заключения договора с управляйкой и поможет сократить количество будущих конфликтов.