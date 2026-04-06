Россиянам раскрыли, сколько надо хранить квитанции об оплате услуг ЖКХ

Чётко установленного законом срока хранения квитанций за жилищно-коммунальные услуги не существует. Однако специалисты Роскачества советуют сохранять их минимум три года — это период исковой давности, позволяющий обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Если платёжки приходят в электронном виде, а оплата проходит онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки.

«Лучше дополнительно делать скриншоты как самой квитанции, так и чека об оплате. Также банковские чеки можно распечатать на принтере, если есть такая возможность», — рассказали RT в организации.

Эксперты пояснили: если управляющая компания непрозрачна и регулярно меняет начисления задним числом, в какой-то момент она может потребовать доплатить якобы возникший долг. Здесь платёжные документы станут весомым аргументом. При смене УК данные о плательщиках иногда утрачиваются, и для новой компании собственник может оказаться должником — квитанции докажут отсутствие задолженности.

Ещё один показательный случай — автоплатёж. Собственник подключил его, но не следит за изменением тарифов. Со временем сумма списания растёт, а владелец жилья этого не замечает. В итоге образуются долг и пени. Сохранённая история платежей позволит разобраться в причинах возникновения задолженности, заключили собеседники телеканала.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ в комментарии Life.ru рассказал о законных способах снижения коммунальных платежей и отказа от навязанных дополнительных опций. По его словам, итоговая сумма в квитанции должна определяться исходя из фактического наличия и качества предоставляемых услуг.