Опасно находиться на улице: Ураган в Уфе срывает обшивку домов и валит деревья — видео

В Уфе из-за сильного ураганного ветра деревья падают на провода и автомобили, а с многоэтажек срывает фасады. Кадры с мест происшествий публикуют местные телеграм-каналы.

За первую половину дня в ЕДДС поступило семь обращений о падении деревьев на линии электропередачи и машины. Одна из елей упала прямо на территории педагогического университета. Ещё одно дерево повалило на улице Гафури. В микрорайоне Сипайлово потоками ветра оторвало крупный фрагмент наружной облицовки жилой высотки, повредив несколько припаркованных во дворе машин.

Частично не выдержала порывы стихии и обшивка выступающей части фасада местного ипподрома «Акбузат». Рабочие уже убирают упавшие куски, но оставшаяся часть отделки всё ещё опасно колышется на ветру. Очевидцы также сообщают, что на пересечении улиц Мустая Карима и Революционной строительным забором придавило рядом стоящие автомобили.

Тем не менее прохожие не пострадали, поскольку людей в момент обрушений поблизости не оказалось. Спасатели рекомендуют горожанам держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и ненадёжных конструкций. Автовладельцам лучше парковаться в стороне от зелёных насаждений и строений, так как ветер может срывать кровлю и обшивку.

Как отметил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов, специалисты обследуют дома, где сорвало облицовки фасадов. Оценят повреждения, степень угрозы и предпримут необходимые меры. Тарасов на месте провёл рабочее совещание с профильными службами и дал соотвествующие поручения по устранению последствий.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России 11 апреля ожидаются высокая пожарная опасность и сильный ветер. Неблагоприятная ситуация прогнозируется в Новгородской и Волгоградской областях, а также на юге Забайкальского края. Высокая пожарная опасность сохраняется в Новгородской области и на юге Забайкалья в период с 10 по 12 апреля. Для Забайкальского края отдельно прогнозируется очень сильный ветер. Порывы могут достигать 25–30 метров в секунду.