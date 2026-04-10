Экс-президент Сурдлимпийского комитета России Рухледев умер в 81 год

На 82-м году жизни скончался Валерий Рухледев — шестикратный победитель Сурдлимпийских игр по вольной и греко-римской борьбе. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.

В активе Рухледева были не только победы на главных стартах для спортсменов с нарушениями слуха. Он также завоевал серебро чемпионата Европы по самбо в 1972 году и дважды (в 1971 и 1973-м) становился чемпионом СССР в этом виде единоборств.

Но главные заслуги атлета лежат в организационной плоскости. В разные годы он возглавлял Сурдлимпийский комитет России, Международный комитет спорта глухих, а также Всероссийское общество глухих.

Именно по его инициативе российские чемпионы и призёры Сурдлимпийских игр получили право на президентские премии и стипендии. При его руководстве в Ханты-Мансийске впервые в истории страны прошли Сурдлимпийские игры.

Комитет выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее Life.ru писал о кончине бывшего тренера «Зенита» Мирче Луческу. За последние несколько дней у румынского специалиста случилось несколько сердечных приступов на фоне переживаний из-за вылета его родной сборной Румынии в стыковых матчах чемпионата мира 2026 года.