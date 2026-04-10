«Я восхищаюсь тобой»: Макгрегор оценил картину белорусского диакона про Бога в спорте

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в соцсетях работу белорусского иконописца Андрея Бодько «Всегда рядом». На полотне изображён Иисус, который перематывает бинтом руку боксёру.

Макгрегор выложил работу белорусского диакона Андрея Бодько «Всегда рядом».

Творчество Бодько отличают особые сюжеты: Бог в них неизменно оказывается рядом с человеком в самых разных жизненных обстоятельствах. На работах художника Господь поддерживает врачей у операционного стола, помогает ремесленникам за работой и находится плечом к плечу со спортсменами перед испытаниями. На том самом полотне Иисус перематывает бинтом руку боксёру перед боем, что и зацепило Макгрегора, поскольку он очень набожный.

«Господи Иисус, я восхищаюсь тобой», — подписал пост Макгрегор.

Андрей уже отреагировал на публикацию и заявил, что готов подарить Конору оригинал полотна. Интересно и то, что Бодько окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в Москве, где обучался иконописи.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор официально женился на своей давней подруге Ди Девлин. Пара не стала афишировать событие. Известно лишь, что церемония прошла в одной из церквей Ватикана. Присутствовали только самые близкие родственники и друзья. Официальное предложение руки и сердца боец сделал избраннице ещё в 2020 году. Однако с бракосочетанием они долго тянули по неизвестным причинам.