Несколько лет назад в КНР впервые приняли закон о традиционной китайской медицине, юридически закрепив её статус. По всей стране создана сеть государственных ТКМ-больниц. О том, насколько эта система популярна среди жителей и помогает ли она им жить дольше, — в фильме Никиты Рудакова «Лекарство против морщин» на RTVI.

В Гуанчжоу, одном из крупнейших городов Китая, находится большой рынок традиционных лекарств. Там можно купить, например, черепашьи панцири — считается, что они омолаживают кожу лица.

Продаются и сушёные мандариновые корки 15-летней «выдержки». Полкило стоит более 2,5 тысячи юаней (свыше 28 тысяч рублей). Их применяют при простуде и влажном кашле.

На рынке также торгуют живыми скорпионами, сушёными эмбрионами оленей и ласточкиными гнёздами. Принимать это можно только по рекомендации врача, но продавцы рецепты не спрашивают. Традиционная китайская медицина также включает практики вроде иглоукалывания.

А ранее Life.ru писал, что Китай посредством системных институциональных решений и практических результатов пишет новую страницу эпохи в деле защиты здоровья народа и содействия справедливому развитию. Например, в 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни населения страны достигла 79,25 года, что на 1,32 года больше по сравнению с 2020 годом.