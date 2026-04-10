Деталь весом 675 кг насмерть придавила работницу завода в Башкирии

В Башкирии на заводе «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» произошёл несчастный случай: 675-килограммовая деталь стала причиной гибели работницы. Инцидент, как сообщает Ufa1.ru, случился в мае 2025 года.

В котельно-сварочном цехе готовилась к отгрузке продукция. Начальник цеха дал распоряжение переместить тяжелую металлическую камеру весом 675 кг для покраски, однако не убедился в наличии необходимых упоров и оснастки для обеспечения её устойчивости.

Во время покраски люка камеры работница получила травмы в результате падения незакрепленной конструкции. По факту происшествия начато уголовное расследование. Начальник цеха и экс-старший мастер АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности.

Ранее сообщалось, что двое мужчин разбились на стройке на востоке Москвы. Оба работника сорвались вниз и получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия организована работа правоохранительных органов и профильных служб.