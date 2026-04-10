10 апреля, 14:21

Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне на фоне ЧС

Обложка © РИА Новости / Саид Царнаев

Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ликвидацию последствий подтоплений и паводков и оказание помощи населению. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отдельно рассматривались действия экстренных служб, работающих на месте. Куренков в этот момент находится в регионе.

Власти координируют дальнейшие шаги по устранению последствий и оказанию помощи населению.

Кадыров: Ситуация из-за непогоды в Чечне остаётся сложной, но контролируемой

Напомним, Дагестан и Чечню накрыли силнейшие ливни, приведшие в мощным паводкам. В регионах уже объявили режим ЧС федерального характера. Ранее по поручению президента России Владимира Путина была создана специальная правительственная комиссия по ликвидации последствий удара стихии. Её возглавил глава МЧС Куренков.

Александра Вишнякова
