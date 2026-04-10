Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне на фоне ЧС
Обложка © РИА Новости / Саид Царнаев
Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ликвидацию последствий подтоплений и паводков и оказание помощи населению. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отдельно рассматривались действия экстренных служб, работающих на месте. Куренков в этот момент находится в регионе.
Власти координируют дальнейшие шаги по устранению последствий и оказанию помощи населению.
Напомним, Дагестан и Чечню накрыли силнейшие ливни, приведшие в мощным паводкам. В регионах уже объявили режим ЧС федерального характера. Ранее по поручению президента России Владимира Путина была создана специальная правительственная комиссия по ликвидации последствий удара стихии. Её возглавил глава МЧС Куренков.
