Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв выразил уверенность, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения счастливой и комфортной жизни своих граждан. По его мнению, ключевым фактором является развитие собственного производства.

«Надо поставить от всех забор и только бананов купить. Всё остальное мы должны делать сами: машины, самолёты — всё сами», — подчеркнул артист в беседе с РИА «Новости».

Куклачёв отметил, что его мысли не заняты жизнью за границей, и он сознательно избегает политических тем. По его словам, основная цель его работы заключается в том, чтобы зрители, посещающие театр, испытывали чувство праздника и радости, что, в свою очередь, должно пробуждать в них желание жить.

Ранее в Театре кошек Куклачёва состоялся особенный закрытый показ спектакля «Кошки — звёзды Донбасса». Этот вечер провели для семей военнослужащих — как жест поддержки, тепла и благодарности. На сцену вышли три кошки с непростой судьбой — Вижа, Холли и Глуша. Все они были вывезены из прифронтовой зоны.