Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 14:26

Россия обеспечена всеми ресурсами для счастливой жизни, заявил Куклачёв

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв выразил уверенность, что Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения счастливой и комфортной жизни своих граждан. По его мнению, ключевым фактором является развитие собственного производства.

«Надо поставить от всех забор и только бананов купить. Всё остальное мы должны делать сами: машины, самолёты — всё сами», — подчеркнул артист в беседе с РИА «Новости».

Куклачёв отметил, что его мысли не заняты жизнью за границей, и он сознательно избегает политических тем. По его словам, основная цель его работы заключается в том, чтобы зрители, посещающие театр, испытывали чувство праздника и радости, что, в свою очередь, должно пробуждать в них желание жить.

Ранее в Театре кошек Куклачёва состоялся особенный закрытый показ спектакля «Кошки — звёзды Донбасса». Этот вечер провели для семей военнослужащих — как жест поддержки, тепла и благодарности. На сцену вышли три кошки с непростой судьбой — Вижа, Холли и Глуша. Все они были вывезены из прифронтовой зоны.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Юрий Куклачев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar